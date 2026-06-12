TESERO. Torna dal 23 al 29 agosto Trentino Danza Estate, la manifestazione che da ventiquattro anni trasforma Tesero in uno dei principali punti di riferimento per la formazione coreutica in regione. L’edizione 2026 propone una settimana intensa con sette giorni di stage, venti corsi di danza, nove insegnanti e sei giornate dedicate agli spettacoli. Il programma è stato presentato dai direttori artistici Paolo Golser e Donatella Zampiero, insieme a Flavio Delvai dell’associazione organizzatrice e all’assessora comunale Simona De Zolt.



La manifestazione punta ancora una volta sulla qualità dell’offerta formativa, coinvolgendo docenti di riconosciuto livello artistico. Tra le novità figura l’arrivo di Daniela Borghini per la danza contemporanea. Confermata la presenza di Pierpaolo Ciacciulli, vicedirettore dell’Accademia Ucraina di Balletto di Milano, di Roberta Fontana per la danza moderna e di Orlando Moltoni per l’hip hop. Tornano inoltre Patrick Ang e Isabel Nardelli, fondatori della scuola Lighthouse Dance Studio di Trento, oltre a Gianluca Ferrato per il musical e Michael Cassan per il lyrical jazz.



Accanto alla formazione non mancheranno gli appuntamenti dedicati al pubblico. Tra gli eventi più attesi c’è lo spettacolo “Sconfinamenti”, proposto dalla Fondazione Teatro Ponchielli di Cremona e da TIR Danza, in programma il 25 agosto al Teatro Comunale di Tesero. Debutta inoltre una nuova collaborazione con il Festival Danzare a Monte e il Centro Servizi Culturali Santa Chiara che porterà nelle vie del paese il Balletto Civile di Michela Lucenti con lo spettacolo itinerante “Gente”, previsto il 28 agosto.



Il calendario comprenderà anche la tradizionale Serata di Benvenuto, una serata dedicata alle compagnie di danza trentine e il contest hip hop organizzato da MAD 4 Dance. Durante la settimana saranno assegnate borse di studio agli allievi più meritevoli. Gran finale sabato 29 agosto al Palazzetto dello Sport di Cavalese, dove tutti gli studenti e i docenti saliranno sul palco per lo spettacolo conclusivo che chiuderà l’edizione 2026 di Trentino Danza Estate.